البياتي: تصريحات طيف سامي كارثة كبرى يتحملها المطالبون بالإصلاح

2022/03/01 | 13:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلومة/بغداد..اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، الثلاثاء، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بارتكاب ثلاث مخالفات قانونية جسيمة من اجل ارضاء التحالف الثلاثي، فيما أشار الى أن تصريحات المديرة في وزارة المالية طيف سامي بشأن نفط كردستان “كارثة كبرى” يتحملها الطرف المطالب بالإصلاح.وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاسبوع الماضي شهد […]

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