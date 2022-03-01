2022/03/01 | 13:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/01 | 13:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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