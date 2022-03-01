وسط العقوبات المفروضة على روسيا..هكذا تبدو تجربة السفر إلى موسكو

2022/03/01 | 14:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب إغلاق أجواء أوروبا أمام الطائرات الروسية في مشاكل حقيقية للمسافرين الذين يحاولون السفر من وإلى البلاد، بينما تواصل روسيا غزوها لأوكرانيا.

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