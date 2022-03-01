2022/03/01 | 14:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hvFzWKG-pQw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة المحكمة الاتحادية للنظر بدستورية إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة المحكمة الاتحادية للنظر بدستورية إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).