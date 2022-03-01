شبح الإقالة من رئاسة البرلمان يطارد الحلبوسي مجددا

2022/03/01 | 14:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب المستقل باسم خشان، الثلاثاء، عزمه التقدم بطلب اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب سوء ادارته الجلسات، فيما أشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يصلح لادارة مدرسة.وقال خشان في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الخلاف السني وكذلك الشيعي سيؤدي الى نهاية المطاف لتغير الخارطة السياسية بضمنها طرح اقالة محمد […]

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