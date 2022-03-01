الحشد الشعبي يحقق رقماً جديداً للعراق في بطولة العالم للرماية

2022/03/01 | 14:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حقق لاعب رماية الحشد الشعبي زيد طارق فخري، رقماً جديداً في بطولة العالم للرماية المقامة في مصر.وذكر نادي الحشد الشعبي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “الهيئة الادارية لنادي الحشد الشعبي المتمثلة بشخص رئيسها خالد كبيان، باركت للاعب النادي للرماية الرامي زيد طارق فخري لتحقيقه رقماً جديداً للعراق في بطولة […]

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