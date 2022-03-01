جنايات ميسان: السجن خمس عشرة سنة لمجرمين بخطف مواطن

2022/03/01 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ميسان حكمين بالسجن

لمدة (15) سنة بحق مجرمين اثنين عن جريمة

خطف مواطن في محافظة البصرة .

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء

الأعلى لوكالة نون الخبرية إن

"المجرمين وبالاشتراك مع متهمي

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