البيئة تعدّ خطة وطنية لمناطق التلوث الاشعاعي في العراق

2022/03/01 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة البيئة ،اليوم الثلاثاء، عن إرسال دراسة خاصة بإنشاء مفاعل نووي لمكتب رئيس الوزراء، فضلاً عن خطة وطنية شاملة لمناطق التلوث الاشعاعي.

وقال مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع، صباح الحسيني، إن وجود تكليف للجنة في المركز الوقائي للإشعاع بوضع دراسة لمدى استفادة العراق من انشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة لأغراض سلمية وتحلية المياه، موضحاً أن هناك مواقع من المقترح العمل عليها مثل البصرة التي ستستفيد جداً من الملف كونه سيحل مسألتي الطاقة وتحلية المياه.

واكد ان المركز أعد خطة وطنية لكل المناطق المسجلة، قدمت إلى الأمين العام لمجلس الوزراء حيث أقر المجلس هذه الخطة التي تنتظر فقط إطلاق الموازنة للشروع بها.

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