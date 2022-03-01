الناطق باسم القائد العام يكشف نتائج صولة لمكافحة الإرهاب بدأت من بغداد وانتهت بأربيل

2022/03/01 | 14:30 - المصدر: وكالة ناس

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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة=================بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المُسلحة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة من الواجبات الناجحة التي أبتدأت في مُحافظة بغداد وأُختُتمت في مُحافظة أربيل بأقليم كردستان العراق.حيث ألقى فُرسان الجهاز القبض على إرهابيين أثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية في إحدى أحياء العاصمة بغداد، كما القى القبض على إرهابي آخر في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار .في غضون ذلك نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب واجبين في مُحافظتي نينوى و صلاح الدين أسفرا عن إلقاء القبض على عُنصرين من عناصر داعش .

وختاماً وبالتنسيق مع المديرية العامة لمُكافحة الإرهاب في أربيل ألقى جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على إرهابي هارب من قبضة العدالة .

ان جهاز مُكافحة الإرهاب مؤسسة رصينة ومهنية وقوية تتحرك بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ، نوعدكم بمزيد من العمليات مطلع الأيام المقبلة تسر الصديق وتغيض أعداء العراق .=============اللواء قوات خاصةيحيى رسول عبدالله١ آذار ٢٠٢٢

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