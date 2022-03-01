المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

2022/03/01 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان المحكمة الاتحادية قررت عدم صحة قرار رئاسة البرلمان بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، مبينا ان فتح الترشح مرة ثانية يجب ان يعرض على المجلس النواب.

واضاف ان المحكمة الاتحادية اكدت بانه لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتابع ان المحكمة بينت انه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

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