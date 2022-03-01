الوقاية خلال المراهقة تعزّز شبابك رغم التقدم بالعمر.. كيف ذلك؟

2022/03/01 | 14:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تعاني من السمنة المفرطة، أو من اضطراب نفسي، أو تدخّن خلال مرحلة المراهقة، فقد تشيخ أسرع ممّن هم في سنّك عند البلوغ، وفقًا لما خلصت إليه دراسة جديدة نُشرت في مجلة "JAMA Pediatrics"، الإثنين.

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