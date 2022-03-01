العتبة العلوية: 500 متطوع يشاركون بخدمة زوار المبعث النبوي

2022/03/01 | 14:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت شعبة المتطوعين في العتبة العلوية المقدسة، الثلاثاء، عن مشاركة أكثر من 500 متطوع ومتطوعة بتقديم الخدمات للزائرين في مناسبة المبعث النبوي الشريف.وقال مسؤول الشعبة أحمد الزوركاني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بتوجيه من الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة ، استقبلنا مئات الطلبات لمن يروم التشرف والمشاركة من مختلف المؤسسات والمواكب الخدمية […]

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