2022/03/01 | 14:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O3ZFt4ik9R8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامعة الموصل تستعيد ذاكرتها الثقافية مجدداً | صباح الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جامعة الموصل تستعيد ذاكرتها الثقافية مجدداً | صباح الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).