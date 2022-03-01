2022/03/01 | 14:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الدفاع يزور قاعدة التاجي الجوية ويطلع على الطائرات التي تم إعادة تأهيلها » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 14:44

واع/

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