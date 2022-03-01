2022/03/01 | 14:45 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
تمكن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء، من القبض على 6 إرهابيين في مناطق مختلفة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان ” جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ سلسلة من الواجبات الناجحة التي أبتدأت في مُحافظة بغداد وأُختُتمت في مُحافظة أربيل بأقليم كردستان العراق”.
وأوضح رسول، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ 6 إرهابيين في بغداد والأنبار ونينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تمكن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء، من القبض على 6 إرهابيين في مناطق مختلفة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان ” جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ سلسلة من الواجبات الناجحة التي أبتدأت في مُحافظة بغداد وأُختُتمت في مُحافظة أربيل بأقليم كردستان العراق”.
وأوضح رسول، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ 6 إرهابيين في بغداد والأنبار ونينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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