الإطاحة بـ 6 إرهابيين في بغداد والأنبار ونينوى

2022/03/01 | 14:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء، من القبض على 6 إرهابيين في مناطق مختلفة.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان ” جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ سلسلة من الواجبات الناجحة التي أبتدأت في مُحافظة بغداد وأُختُتمت في مُحافظة أربيل بأقليم كردستان العراق”.وأوضح رسول، […]

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