علامات تحذيرية بضرورة تغير وسادتك في أسرع وقت

2022/03/01 | 14:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..هل تعلم أن لوسادتك مدة صالحية؟..نعم هذا ما أكدته التقرير المنشور عبر جريدة ” Daily Mail ” البريطانية، وقدمت بعض العلامات التحذيرية التي تنصح بضرورة تغير الوسادة في أسرع وقت.وقدم التقرير، بعض الأعراض التي تجعلك تستبدل وسادتك، ومنها : -الشعور بالدوار فور الاستيقاظ.-إذا كنت لا تستطيع النوم ليلا بسهولة.-الإصابة بالتهاب […]

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