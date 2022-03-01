حمودي يبستقبل امين عام مصلحة تشخيص النظام الايراني ويبحثان تطورات المنطقة

2022/03/01 | 14:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ استقبل الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اليوم الثلاثاء السيد محمد باقر ذو القدر الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وبحث الطرفان العلاقة بين البلدين، وتطورات الاوضاع في الساحة الدولية، وحالة التوتر الدولي، وماقد يترتب عنها من انعكاسات سلبية على السلام والاستقرار في المنطقة.وخلال اللقاء تم […]

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