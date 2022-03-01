الإطاحة بالمسؤول المالي لـ'ولاية دجلة' وأحد معاونيه في صلاح الدين

2022/03/01 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، الإطاحة بما يسمى المسؤول المالي لولاية دجلة واحد معاونيه في محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليتين نوعيتين تميزتا بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة ١٤ أحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، والتي اكدت على تواجد عناصر من عصابات داعش الارهابي في قريتي وادي الشوك وسديرة التابعتين لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وعلى اثر ذلك تم التنسيق مع استخبارات الفوجين الاول والثاني لواء المشاة ٥١ وباشراك قوة من الفوج، حيث تمكنت خلالها من القاء القبض على ما يسمى المسؤول المالي (ولاية دجلة ) وأحد معاونيه، بعد نصب كمين محكم لهما".

وأضاف البيان، أن "الارهابيين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

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