الناطق باسم القائد العام: الإطاحة بستة إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد

2022/03/01 | 14:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بستة إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد.وقال اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة من الواجبات الناجحة التي أبتدأت في مُحافظة بغداد وأُختُتمت في مُحافظة أربيل […]

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