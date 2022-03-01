لماذا يخاف فلاديمير بوتين من أوكرانيا وما الحل - احمد موكرياني

2022/03/01 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان خوف فلاديمير بوتين من أوكرانيا ناتج من الأسباب التالية:• ان حكم فلاديمير بوتين في روسيا فردي دكتاتوري شمولي، وتستعمر روسيا عدد من الدول المجاورة لها رغم إرادة شعوبها تحت راية دولة روسيا الاتحادية.• تخلى الحكم في روسيا عن الاشتراكية، ولكن القيادات القديمة والقيادات العسكرية لم تتخل عن النظام الشمولي، لذلك ان الحكم الديمقراطي في أوكرانيا وتولي ممثل كوميدي لرئاسة الدولة بانتخابات ديمقراطي ......





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