الخلية تعلن نتائج عملية أمنية واسعة في حي الصدر

2022/03/01 | 14:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت الخلية ضبط أسلحة وذخيرة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تنفيذ حملة تفتيش واسعة في محافظة ميسان اسفرت عن العثور على أسلحة وأعتدة.

وذكر بيان للخلية، أنّ "قوة من فرقة الرد السريع بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة ضمن قيادة عمليات ميسان نفذت حملة تفتيش واسعة في حي الصدر بالمحافظة، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة ميسان، إذ تم العثور على أسلحة متوسطة نوع (بيكيسي) وخفيفة (كلاشنكوف ومسدسات) وعدد من الأعتدة وأجهزة الاتصال اللاسلكي، حيث تم تسليم جميع المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأضاف البيان، أنّ "العملية لاقت رضا واستحسان المواطنين في الحي".

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