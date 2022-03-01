الآسيوي يحدد مكان إقامة مباراة سوريا والعراق في تصفيات المونديال

2022/03/01 | 14:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حدد الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، الملعب الذي سيحتضن مباراة سوريا والعراق في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، حدد الإمارات أرضاً لإقامة مباراة سوريا والمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم”.وتابع أن “المباراة ستقام على استاد راشد […]

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