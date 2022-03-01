الأمم المتحدة تعلن عدد النازحين من أوكرانيا جراء الحرب

2022/03/01 | 14:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخليا في أوكرانيا بفعل الغزو الروسي بمليون شخص يضافون إلى مئات الآلاف الذين فروا من البلاد على ما أفادت مسؤولة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

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