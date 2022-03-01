جنايات ميسان: السجن 15 سنة لمدانين باختطاف مواطن

2022/03/01 | 15:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت محكمة جنايات ميسان حكمين بالسجن لمدة (15) سنة بحق مجرمين اثنين عن جريمة خطف مواطن في محافظة البصرة .

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وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آذار 2022): إن "المجرمين وبالاشتراك مع متهمين آخرين قاموا بخطف (المجنى عليه) من محافظة البصرة وتم تقييده وعصب عينيه ومساومة أهله على مبالغ مالية ضخمة".

وبين أن "الحكمين بحق المجرمين يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة /8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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