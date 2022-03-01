جونسون يهدد بتشديد العقوبات على روسيا

2022/03/01 | 15:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الحكومة ستعمل على عزل البنوك الروسية من نظام “سويفت”.وأضاف “سنعمل على تشديد العقوبات على روسيا”.وقامت شركتا بطاقات الدفع الأميركية Visa وMastercard بحظر العديد من المؤسسات المالية الروسية عن شبكتيهما، امتثالًا للعقوبات الحكومية المفروضة جراء غزو موسكو لأوكرانيا.وقالت فيزا يوم أمس الاثنين، إنها تتخذ […]

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