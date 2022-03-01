2022/03/01 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على ما يسمى المسؤول المالي لولاية دجلة وأحد معاونيه في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعمليتين نوعيتين تميزتا بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 14 أحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، والتي اكدت على تواجد عناصر من عصابات داعش الارهابي في قريتي وادي الشوك وسديرة التابعتين لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".

واضافت انه "على اثر ذلك تم التنسيق مع استخبارات الفوجين الاول والثاني لواء المشاة 51 وباشراك قوة من الفوج، تمكنت خلالها من القاء القبض على ما يسمى المسؤول المالي (ولاية دجلة ) وأحد معاونيه ،بعد نصب كمين محكم لهما، وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4إرهاب".

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