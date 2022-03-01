رئيس أوكرانيا: الدفاع عن كييف أولويتنا.. هي قلبنا ويجب أن يتواصل النبض

2022/03/01 | 15:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، الثلاثاء، أن الدفاع عن العاصمة، كييف، "أولوية" بالنسبة لحكومته التي تواجه الغزو الروسي

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