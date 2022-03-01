2022/03/01 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع سعر برميل نفط برنت 5 % بسبب الهجوم على أوكرانيا

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