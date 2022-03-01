ستولتنبرغ: بوتين دمر السلام في أوروبا وسنحمي كل شبر من أراضي حلف الناتو

2022/03/01 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ،اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتدمير السلام في أوروبا، ووصف الاجتياح الروسي لأوكرانيا بالوحشي وغير المبرر.

وقال ستولتنبرغ, إن الهجوم على أي عضو في الناتو يعد هجومًا على جميع الأعضاء وسيحمي حلف الناتو كل شبر من الأراضي, مؤكدا أن حلف شمال الأطلسي لا يبحث عن نزاع مع روسيا ولن يرسل جنودًا أو طائرات إلى أوكرانيا لكنه دعا موسكو إلى الانسحاب من أوكرانيا فورًا.

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