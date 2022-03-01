الكرملين: لا أساس لفتح قضية ضد روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا

2022/03/01 | 15:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفض الكرملين، اليوم الثلاثاء، تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان حول وجود أسباب جدية لفتح قضية ضد روسيا على خلفية التطورات في أوكرانيا.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف معلقا على هذه التصريحات: “نرفض ذلك رفضا قطعيا، ناهيك عن أن روسيا لا تشارك في أنشطة المحكمة الجنائية الدولية”.[…]

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