الغزي يصدر توجيهاً ‎لمعالجة ملف المستشفيات

2022/03/01 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

‎وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الثلاثاء، بوضع معالجات عاجلة للمضي في إنجاز مشروعات المستشفيات، مؤكداً أن ملف القطاع الصحي في العراق على رأس أولويات الحكومة، لكونه أحد أبرز الملفات التي لها تماس مباشر بحياة المواطن.

‎وذكر بيان للأمانة العامة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الغزي وجه في أثناء ترؤسه الاجتماع الخاص بمتابعة ومعالجة ملف إنجاز المستشفيات، بحضور وزير الصحة هاني العقابي، بوضع معالجات عاجلة للمضي في إنجاز مشروعات المستشفيات، على أن تقدم الجهات المعنية توصياتها المتعلقة بالإجراءات الفنية والقانونية والمالية خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى "جهود الدولة في إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة لتنمية مشروعات وزارة الصحة بحسب ما تضمنته خطط وبرامج العام الحالي 2022، الخاصة بإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها بما يحقق تطلعاتها في إيصال خدماتها إلى القرى والأرياف؛ بهدف رفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين".

وأضاف البيان أنه "تم خلال الاجتماع مراجعة تقارير التقييم والمتابعة التي حددتها وزارة الصحة وفريق المتابعة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي كشفت عن نسب إنجاز متقدمة في عدد من مشروعات المستشفيات المتلكئة في بغداد والمحافظات".

‎ ‎وكشفت التقارير المُقدمة، عن وجود نحو (40) مستشفى في بغداد والمحافظات، ستحقق طفرة نوعية في قطاع الصحة بالعراق بعد إنجازها، من خلال حجم السعة السريرية التي ستسهم في تعزيز قُدرة الـمُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز لأكبر عدد من المواطنين.

‎وتتراوح السعات السريرية للمستشفيات من (50- 400) سرير موزعة في محافظات ( بغداد، وواسط، وبابل، وميسان، والبصرة، وذي قار، ونينوى، والنجف الأشرف ، وكربلاء المقدسة، وديالى، والديوانية، والمثنى، وصلاح الدين، والأنبار، وكركوك).

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