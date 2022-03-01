توجيه حكومي يخص ملف المستشفيات

2022/03/01 | 15:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة مجلس الوزراء اصدرت توجيهات بشأن المستشفيات.

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