بعد استضافة وزير المالية.. تحرك نيابي للسيطرة على منافذ العراق

2022/03/01 | 15:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..علق عضو مجلس النواب داخل راضي، الثلاثاء، على تصريحات وزير المالية علي علاوي فيما يخص منافذ الإقليم وغياب السيطرة عليها.وقال راضي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “منافذ الإقليم خارجة عن السيطرة منذ سنوات وما صرح به وزير المالية اكد ذلك”، مبيناً أن “منافذ الإقليم غير رسمية ولا بد من وجود […]

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