الطلبة يضم الكهرباء لقائمة ضحاياه ويحقق الفوز الرابع على التوالي

2022/03/01 | 15:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق الطلبة، اليوم الثلاثاء، الفوز الرابع على التوالي في دوري الكرة الممتاز، بتغلبه على الكهرباء بهدف دون رد.والتقى الفريقان على ملعب التاجي لحساب مباريات الاسبوع الرابع والعشرين من البطولة.ويدين الأنيق بفوزه إلى نجمه وكاع رمضان، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.وبهذا الفوز عزز الطلبة […]

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