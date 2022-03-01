سجاد سالم يطالب الكاظمي بتوضيح حول حقيقة هروب

2022/03/01 | 15:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

طالب النائب المستقل سجاد سالم، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإصدار توضيح حول حقيقة "هروب" المتهم بتنفيذ عملية اغتيال الباحث هشام الهاشمي.

وقال سالم عبر تويتر، إنّ "التقارير الصحفية التي تتحدث عن هروب قاتل الشهيد هشام الهاشمي خطيرة".

وأضاف سالم، أنّ "الحكومة مطالبة بتوضيح للرأي العام".

وتابع النائب المستقل بالقول، "لا يعقل أنّ خبرًا كهذا يمر على مسامع القائد العام للقوات المسلحة ولا يوجد نفي حتى الآن".

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أين "قاتل" هشام الهاشمي؟

ولم تصدر الحكومة بسلطاتها الأمنية أي موقف من المعلومات التي تحدثت عن اختفاء المتهم في اغتيال الهاشمي أحمد الكناني من مركز احتجازه في حي الوحدة شرقي بغداد.

وسبق أنّ أكّد شاهد عيان حضر الجلسة الأخيرة المقررة لمحاكمة الكناني، أنّ الأفراد المسؤولين عن نقله إلى المحكمة أبلغوا الهيئة القضائية بـ "عدم وجوده في المعتقل" ليتم تأجيل الجلسة إلى منتصف شهر آيار/مايو بداعي "تعذر إحضار المتهم".

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