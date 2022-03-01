تونس.. جدل حول

2022/03/01 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار المغنية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، نرمين صفر، "تجميد بويضاتها" نقاشا في تونس، حيث تطالب نساء بفتح المجال واسعا أمام هذه الممارسة الطبية، التي يقتصر الحق في اللجوء إليها على حالات صحية معينة.

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