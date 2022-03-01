2022/03/01 | 15:29 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
أعلن تطبيق الفيديوهات الصيني “تيك توك” عن زيادة الحد الأقصى لطول مدة فيديوهاته المحملة إلى 10 دقائق. وكان “تيك توك” قدم مؤخرا مقاطع فيديو مدتها 3 دقائق في شهر يوليو/ تموز الماضي، لكن هذا التحديث الأخير يشكل أكبر زيادة حتى الآن، وسيتم طرحه على مستوى العالم.
وقال متحدث باسم “تيك توك”، في بيان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (”تيك توك” يطيل من مدة فيديوهاته… بعد أن كانت 3 دقائق فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن تطبيق الفيديوهات الصيني “تيك توك” عن زيادة الحد الأقصى لطول مدة فيديوهاته المحملة إلى 10 دقائق. وكان “تيك توك” قدم مؤخرا مقاطع فيديو مدتها 3 دقائق في شهر يوليو/ تموز الماضي، لكن هذا التحديث الأخير يشكل أكبر زيادة حتى الآن، وسيتم طرحه على مستوى العالم.
وقال متحدث باسم “تيك توك”، في بيان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (”تيك توك” يطيل من مدة فيديوهاته… بعد أن كانت 3 دقائق فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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