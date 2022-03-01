‏”تيك توك” يطيل من مدة فيديوهاته… بعد أن كانت 3 دقائق فقط

2022/03/01 | 15:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن تطبيق الفيديوهات الصيني “تيك توك” عن زيادة الحد الأقصى لطول مدة فيديوهاته المحملة إلى 10 ‏دقائق.‏ وكان “تيك توك” قدم مؤخرا مقاطع فيديو مدتها 3 دقائق في شهر يوليو/ تموز الماضي، لكن هذا التحديث الأخير يشكل أكبر زيادة حتى الآن، وسيتم طرحه على مستوى العالم.وقال متحدث باسم “تيك توك”، في بيان […]

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