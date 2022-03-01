2022/03/01 | 15:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رفع نائبان معارضان في برلمان كردستان، الأحد، دعوى قضائية للإدعاء العام يؤكدان فيها حصول تزوير وغش لماركات أدوية عالمية من قبل شركة تؤمن الأدوية لمستشفيات مرضى السرطان في الإقليم منذ 7 سنوات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

النائبان على حمة صالح من كتلة التغيير وأبوبكر هلدني من الاتحاد الإسلامي، ارفقا الدعوى التي اطلع عليها "ناس كورد" بوثائق لدعم الشكاوى على الشركة وفيما يلي نص الدعوى":

السيد النائب العام في إقليم كردستان

الموضوع: تحريك دعوى قانونية

بعد التحية

لمدة سبع سنوات "فارما دلير" هي الشركة التي توفر أدوية وهمية لمستشفيات السرطان .

وقد زورت هذه الشركة الماركات العالمية و زورت جميع وثائق الشركات، من بينها "نوفارتيس" السويسرية التي تقول في رسالة رسمية أن جميع وثائقها قد زورت من قبل الشركة.

ووفقا لقرار حكومة الاقليم، عندما تجلب شركة أدوية السرطان، يُطلب منها شهادة (COA) لضمان ثقة الدواء، ولكن الشركة جلبت أدوية مزيفة وجلبت وثائق المؤسسة العالمية وبعد سبع سنوات تم إبلاغها بأن الوثائق مزورة.

على الرغم من السيطرة النوعية طلبت إجراء تحقيق في القضية وخلفية الشركة منذ 3/12/2020 ، إلا أن هذا التحقيق لم يجري حتى الآن.

مع احترامنا.

النائبان علي حمة صالح و أبوبكر هلدني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبان كرديان يفجران مفاجأة: شركة تؤمن أدوية مغشوشة لمرضى السرطان منذ 7 سنوات (وثائق)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبان كرديان يفجران مفاجأة: شركة تؤمن أدوية مغشوشة لمرضى السرطان منذ 7 سنوات (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).