الانيق يعزز وصافته للدوري الممتاز بتغلبه على الكهرباء

2022/03/01 | 15:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حقق فريق الطلبة فوزاً مهماً على الكهرباء بتغلبه عليه بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.وأقيمت المباراة على ملعب التاجي في إطار مواجهات الاسبوع 24 من المسابقة.وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب وكاع رمضان في الدقيقة 59 من المواجهة.وبهذا الفوز عزز الطلبة مركزه الثاني ببلوغه النقطة 49، بينما […]

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