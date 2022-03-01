تحالف الفتح: كل ما تمر به العملية الساسية حالياً هو بسبب تداعيات الانتخابات المبكرة

2022/03/01 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الثلاثاء، ان كل تمر به العملية السياسية حاليا من خلافات وعدم توافق، بسبب تدعيات الانتخابات المبكرة.

وقال الحياني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "حذرنا سابقا من تداعيات الانتخابات المبكرة والتزوير الذي شهدته حيث انها لم تحقق اي شيء من طموحات الشعب العراقي وما يحصل اليوم من انسداد سياسي هو نتيجة مفرزات العملية الانتخابية، وما رافقها من تداعيات".

وتابع الحياني، أن "الحكومة المقبلة ستكون ضعيفة وربما لن تصمد لأكثر من سنة واحدة ثم الذهاب الى اختيار حكومة جديدة".

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