اكمال خطة الانتشار الكبرى على حدود ديالى- صلاح الدين

2022/03/01 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مصادر امنية مطلعة، الثلاثاء، عن اكمال خطة الانتشار الكبرى على حدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين.

وقالت المصادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "بعد مجزرة سرية الجيش في حاوي العظيم اقصى شمال ديالى قرب الحدود الادارية مع صلاح الدين صدرت توجيهات مباشرة من الكاظمي باطلاق اكبر خطة اعادة الانتشار في ديالى خاصة في الحاوي لتفادي تكرار المجزرة من خلال نشر نقاط في العمق وتطهير كامل الحاوي مع اتخاذ كل الاجراءات لتدعيم المراكز والثكنات العسكرية من خلال الجهد الهندسي".

واضافت، ان "خطة الانتشار الكبرى استكملت وبات من الصعب على داعش التسلل من حاوي العظيم مع الاجراءات الأخيرة"، لافتا الى ان "زيارات قادة الدفاع الى ديالى تضاعفت في الاسابيع الماضية من اجل الاشراف على خطط اعادة الانتشار وتدعيم الثكنات والسرايا قرب الحاوي وفي مناطق اخرى".

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