النواب المستقلون .. هل تصمدون ؟

2022/03/01 | 15:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / طارق الجبوري ..ابتداءً لابد من تأكيد موقفنا المبدئي بعجز الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الاول من العام الماضي من تغييرات لصالح الشعب وانها لن تختلف عن سابقاتها بالنتائج الا جزئياً،وهو موقف عدد غير قليل من المواطنين عبروا عنه بمقاطعة كبيرة لها ..ومع ذلك نعترف بان رياح انتفاضة تشرين كانت […]

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