الشابندر: المحكمة الاتحادية نأت بنفسها عن “الفتنة” وقرارها فرصة ذهبية للكتل السياسية

2022/03/01 | 16:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق السياسي العراقي، عزت الشابندر، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا الى انها اعادت الكُرة الى مكانها الطبيعي و نأت بنفسها عن الفتنة، لافتا الى ان قرارها فرصة ذهبية للكتل السياسية.وقال الشابندر في تغريدة عبر تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز: إن “‏المحكمة الاتحادية […]

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