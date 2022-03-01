2022/03/01 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تُظهر الصورة من تلسكوب هابل الفضائى هذا الأسبوع زوجًا من المجرات المتفاعلة، والتي تكون قريبة بما يكفي لتؤثر على بعضها البعض، مع تفاعلات المد والجزر بين الاثنين تسحب ذيول المجرة الأكبر وتغذي تكوين النجوم هناك حتى أن المجرتين لهما اسم مشترك، Arp 298، وفقا لتقرير digitaltrend.

وكتب علماء هابل "Arp 298 - التي تضم المجرتين NGC 7469 و IC 5283 - تقع على بعد 200 مليون سنة ضوئية تقريبًا من الأرض في كوكبة Pegasus" ، "أكبر مجرتين في الصورة هنا هي المجرة الحلزونية ذات القضبان NGC 7469 ، و IC 5283 هي رفيقتها الصغيرة. NGC 7469 هي أيضًا مضيفة لثقب أسود نشط فائق الكتلة وحلقة لامعة من عناقيد النجوم.



"

ولاحظ هابل نفس الزوج من المجرات من قبل فى صورة صدرت في عام 2008 ، على الرغم من أن الصورة الجديدة تظهر المجرات بتفصيل كبير، وتم التقاط الصورة السابقة باستخدام كاميرا هابل المتقدمة للاستطلاعات (ACS) ، لكن الصورة الجديدة تجمع البيانات من كل من ACS وأداة هابل الأخرى، وكاميرا المجال الواسع 3 وهذه الكاميرا التى تم تركيبها في عام 2009 وستتوفر قريبًا صور أكثر تفصيلاً لهذا الزوج المجري، حيث سيكونان هدفًا للتحقيق بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي هذا الصيف، وستكون بعض الملاحظات العلمية الأولى لـ Webb هي التحقيق في نوى المجرات المندمجة، المخفية خلف حجاب من الغبار في الطول الموجى للضوء المرئى لكن أدوات ويب التى تعمل بالأشعة تحت الحمراء وستكون قادرة على النظر عبر هذا الغبار لمعرفة المزيد حول كيفية اندماج المجرات وكيف يمكن لهذه الاندماجات أن تؤدى إلى تشكل النجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلسكوب هابل يعود إلى زوج من المجرات المتفاعلة لإلقاء نظرة ثانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلسكوب هابل يعود إلى زوج من المجرات المتفاعلة لإلقاء نظرة ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).