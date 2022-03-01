2022/03/01 | 16:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشابندر: المحكمة الاتحادية اعادت الكُرة الى مكانها الطبيعي ونأت بنفسها عن الفتنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/01 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر: المحكمة الاتحادية اعادت الكُرة الى مكانها الطبيعي ونأت بنفسها عن الفتنة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر: المحكمة الاتحادية اعادت الكُرة الى مكانها الطبيعي ونأت بنفسها عن الفتنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).