شولتس: “سنفرض بالتأكيد” عقوبات جديدة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا

2022/03/01 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس ،اليوم الثلاثاء، من أن بلاده ستفرض “بالتأكيد” عقوبات جديدة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا داعيا إلى “وقف إراقة الدماء”.

وقال خلال مؤتمر صحافي في برلين مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل إن “إراقة الدماء يجب أن تتوقف” في أوكرانيا التي “تكافح من أجل البقاء”، مؤكدا أن على روسيا أن “توقف فورا كل الأعمال العسكرية وتسحب القوات الروسية وتعود إلى طاولة الحوار”.

المصدر: AFP

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