2022/03/01 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى تشكيل حكومة قوية وفاعلة

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