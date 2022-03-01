غوارديولا يدعو غريليش لتجاهل الانتقادات بعد بداية بطيئة مع السيتي

2022/03/01 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المدرّب الإسباني بيب غوارديولا جناحه جاك غريليش لتجاهل الانتقادات وإحصاءاته الضعيفة، بعد بداية بطيئة في موسمه الاول مع مانشستر سيتي بطل إنكلترا.

ووصل الدولي الإنكليزي الى ملعب الاتحاد مطلع الموسم الحالي من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار)، في صفقة قياسية في تاريخ الدوري الانكليزي، إلا أنه لم يظهر بعد المستويات التي قدمها مع فريقه السابق مكتفيًا بثلاثة أهداف ومثلها تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

وأقر ابن الـ26 عامًا في مقابلة في كانون الاول/ديسمبر الماضي أن الانتقال كان أصعب مما توقع لناحية تسجيل الاهداف والتمريرات الحاسمة.

إلا أن غوارديولا صرّح أنه سعيد بمردود لاعبه.

غاب غريليش عن آخر أربع مباريات لسيتي بسبب مشكلة في الساق وبقي على دكة البدلاء خلال الفوز الجدلي 1-صفر على ايفرتون في الدوري السبت، لكن من المتوقع أن يلعب ضد بيتربوره.

وقال غوارديولا إن لاعبه سيجد طريقه الى الشباك مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا ليس دوره الرئيسي في الفريق “لم نشتريه ليسجل 45 هدفًا.



ليست لديه هذه الميزة ولكن يملك أخرى.



يلعب جيدًا، حقًا.



لما كنتُ أخبرتكم لو كان لا يلعب جيدًا، ولكن هذه ليست حالته”.

المصدر: AFP

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