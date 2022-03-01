وزير خارجية روسيا: العقوبات

2022/03/01 | 16:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب هجوم بلاده على أوكرانيا بأنها "غير مشروعة"، مُعتبرًا لدى ظهوره في اتصال بالفيديو في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الاتحاد لا يحترم هذه الحقوق، بعدم تمكنه في المشاركة بنفسه في الجلسة.

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