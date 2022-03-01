الاتحاد : منصب رئاسة الجمهورية أصبح ضبابيا بعد قرار الاتحادية

2022/03/01 | 16:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور، الثلاثاء، عدم وجود بيان رسمي من قبل قيادات الاتحاد على قرار رئيس الجمهورية الى الان، موضحة أن قرار المحكمة وضع الكرة بملعب أعضاء مجلس النواب وليس رئاسة البرلمان.وقالت غفور في تصريح لوكالة/المعلومة/، “نحترم قرار المحكمة الاتحادية وتحويل القضية إلى التصويت الديمقراطي داخل مجلس النواب […]

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